Rifiuti auto senza targa e animali in condizioni disperate | la scoperta nel campo rom

Nella giornata di ieri, i carabinieri del comando provinciale di Napoli hanno condotto controlli straordinari nel campo rom di via Circumvallazione Esterna 165, nell’area metropolitana. Durante l’intervento sono state rinvenute diverse situazioni di criticità, tra cui rifiuti abbandonati, veicoli senza targa e condizioni di maltrattamento di alcuni animali. L’operazione fa parte di un più ampio piano di monitoraggio e tutela del territorio.

I carabinieri del comando provinciale di Napoli hanno proseguito, nella mattinata e nel primo pomeriggio di ieri, i controlli straordinari nei campi rom dell’area metropolitana, con un servizio ad “Alto Impatto” nel campo di via Circumvallazione Esterna 165.In campo decine di militari della.🔗 Leggi su Napolitoday.it Stia, anziana investita da un’auto pirata: è in condizioni disperate. Denunciata la conducenteUn grave incidente si è verificato ieri pomeriggio a Pratovecchio-Stia, con un’anziana di 81 anni rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita da un’auto pirata. Leggi anche: Anziana investita da un'auto, in ospedale in condizioni disperate Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Argomenti discussi: Tir con rifiuti pericolosi. Senza autorizzazione e con revisione scaduta: sanzioni e tre denunciati; Rifiuti abbandonati in strada, scattano due multe per mille euro; Anche col fermo amministrativo ora si può rottamare l'auto vecchia; Scatta il sequestro per un centro demolizioni senza autorizzazioni. Sezze, sequestrato centro demolizioni auto per gestione illecita di rifiutiI Carabinieri Forestali scoprono autoveicoli smontati, oli esausti e pneumatici pericolosi senza autorizzazioni; denunciato il legale rappresentante della ditta ... latinaoggi.eu Rifiuti tossici e coltelli in auto: doppia operazione della Polizia localeDue operazioni del Nucleo operativo stradale grazie al targa system Denunce, sequestri e sanzioni per oltre 26mila euro ... laprovinciadivarese.it Villetta: «Rimossi i rifiuti dalle due case occupate». Sollievo dei residenti dopo l’intervento della Polizia locale. Via anche le auto abbandonate. #villetta #caseoccupate #rifiuti #polizialocale #Cremona - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.