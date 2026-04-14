Il governo del New South Wales ha annunciato un investimento di 100 milioni di dollari destinato a migliorare le infrastrutture di ricarica rapida per i veicoli elettrici. La strategia prevede anche incentivi per l’utilizzo di camion elettrici, con l’obiettivo di ridurre i costi del carburante. La misura è stata presentata martedì come parte di un piano più ampio per promuovere la mobilità sostenibile nella regione.

Il governo del New South Wales ha presentato questo martedì la nuova strategia per i veicoli elettrici, un piano da 100 milioni di dollari che punta a potenziare le infrastrutture di ricarica rapida e a incentivare l’uso di camion elettrici per contrastare l’impennata dei costi del carburante. L’iniziativa mira a offrire una soluzione economica concreta ai cittadini, puntando sulla diffusione di stazioni di ricarica nelle zone rurali e remote e sul supporto alle flotte commerciali. Attualmente, i modelli elettrici rappresentano circa il 15% delle vendite di auto nuove nel New South Wales. Tuttavia, l’aumento dei prezzi alla pompa sta spingendo molti automobilisti a cercare alternative più sostenibili dal punto di vista finanziario.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - NSW: 100 milioni per ricarica rapida e risparmio sui carburanti

Pixel 10a leak promette ricarica rapidale indiscrezioni recenti sul pixel 10a delineano un dispositivo orientato a un aggiornamento contenuto rispetto al modello precedente.

Porsche cayenne electric: 1.156 cavalli e ricarica rapida a 800 vl’avvio della produzione in serie del cayenne electric segna una tappa cruciale nel percorso di elettrificazione di porsche.