pixel 10a leak promette ricarica rapida

Le ultime indiscrezioni sul Pixel 10a emergono a causa di fughe di notizie da fonti vicine a Google. Secondo quanto si sa, il nuovo smartphone dovrebbe puntare su una batteria che si ricarica più velocemente, offrendo agli utenti meno attese tra una ricarica e l’altra. A differenza del passato, il dispositivo potrebbe integrare tecnologie più moderne senza stravolgere troppo il design. Viene inoltre ipotizzato che il Pixel 10a manterrà un prezzo più accessibile rispetto ai modelli top di gamma.

le indiscrezioni recenti sul pixel 10a delineano un dispositivo orientato a un aggiornamento contenuto rispetto al modello precedente. le novità principali riguardano la ricarica cablata e alcune scelte di connettività, mantenendo inalterate molte delle caratteristiche chiave. le informazioni disponibili indicano una presentazione relativamente prudente, con un miglioramento mirato e una conferma di prezzo simile al modello ante­nato. pixel 10a: specifiche principali e data di lancio. prestazioni e processore. secondo le indiscrezioni, il pixel 10a adotterà il medesimo chip Tensor G4 presente nel 9a, accompagnato da 8 GB di RAM e opzioni di archiviazione da 128 o 256 GB. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Questa mattina sono circolate in rete 28 immagini ufficiali del Google Pixel 10a.

Gli utenti che stanno pensando di comprare uno smartphone Google Pixel devono fare attenzione alle differenze tra Pixel 10 e Pixel 10a.

Google Pixel 10a leaks in CAD based renders

