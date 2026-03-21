Tiene sotto scacco il quartiere Paura e caos a Lido Tre Archi

Un uomo armato di un coltellaccio da cucina ha attraversato il quartiere Lido Tre Archi, minacciando passanti e comportandosi in modo imprevedibile. Ha puntato il coltello contro diverse persone e successivamente ha manifestato intenzioni autolesionistiche. La situazione ha generato paura e caos tra i residenti, che hanno chiamato le forze dell’ordine per intervenire e mettere fine alla scena di tensione.

Era sceso in strada con un coltellaccio da cucina, puntandolo contro chiunque passasse in quel momento, poi aveva minacciato gesti autolesionistici. Un residente, visti gli attimi di puro terrore, aveva allertato la polizia che era immediatamente intervenuta sul posto. L’uomo però, invece di calmarsi, si era barricato in casa con i parenti in ostaggio ed aveva iniziato a lanciare bottiglie, piatti e qualsiasi oggetto gli arrivasse a tiro. Per questo motivo un algerino di 33 anni residente a Fermo è stato rinviato a giudizio. La scorribanda, che aveva visto protagonista il nordafricano, aveva preso il via a Lido Tre Archi intorno alle 12 e si era conclusa poco dopo le 16. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tiene sotto scacco il quartiere. Paura e caos a Lido Tre Archi Articoli correlati San Lorenzo, quartiere sotto scacco. La minisindaca scrive a prefetto e questore: "I cittadini hanno paura"Un senso di allarme tra i cittadini, “che temono il ripetersi di episodi analoghi in assenza di misure di controllo efficaci”. In tre vanno a processo. Controlli a Lido tre archi, trovati con 7 chili di drogaDopo averli tenuti sotto controllo a lungo, avevano organizzato un appostamento sorprendendoli con mezzo chilo di hashish. Altri aggiornamenti su Tiene sotto scacco il quartiere Paura e... Argomenti discussi: Tiene sotto scacco il quartiere. Paura e caos a Lido Tre Archi. Tiene sotto scacco il quartiere. Paura e caos a Lido Tre ArchiPrima era sceso in strada con un coltello, poi si era barricato in casa tenendo i familiari in ostaggio e minacciando di suicidarsi. Dopo quattro ore la resa. msn.com Blitz a Lido Tre Archi, i quattro arrestati negano tutto: «Non abbiamo commesso rapine»FERMO Chiesta la scarcerazione per i quattro giovani arrestati con l’accusa di rapina a mano armata dalla Squadra mobile a Lido Tre Archi. Davanti al gip del tribunale di Fermo Maria Leopardi si sono ... corriereadriatico.it