Nottingham Forrest-Porto ritorno quarti di finale Europa League 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Nel ritorno dei quarti di finale di Europa League 20252026, Nottingham Forrest e Porto si affrontano dopo aver pareggiato 1-1 nell’andata. La partita si svolge in Inghilterra e rappresenta un’occasione per entrambe le squadre di qualificarsi alle semifinali. Le probabili formazioni sono state annunciate, e la partita sarà visibile su canali e piattaforme dedicate.

Gara valida per il ritorno dei quarti di finale di Europa League 20252026. Dopo l’1-1 dell’andata, I lusitani volano in Inghilterra per provare a conquistare il passaggio del turno. Nottingham Forrest-Porto si giocherà giovedì 16 aprile 2026 alle ore 21 presso il City Ground. NOTTINGHAM FORREST-PORTO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli inglesi sono reduci dal pareggio casalingo in campionato contro l’Aston Villa, per quello che è il quarto pareggio consecutivo che li colloca al sedicesimo posto in classifica. Il pareggio ottenuto nella gara d’andata di Europa League contro il Porto è quanto mai prezioso e deve essere gestito con attenzione. Il pareggio ottenuto nella gara d’andata lascia l’amaro in bocca ai lusitani che ora non dovranno più sbagliare.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Nottingham Forrest-Porto, ritorno quarti di finale Europa League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Leggi anche: Porto-Nottingham Forrest, andata quarti Europa League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Leggi anche: Midtiylland-Nottingham Forrest, ritorno ottavi di finale Europa League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Temi più discussi: Porto - Nottingham Forest 1-1, andata quarti di finale Europa League: gli ospiti resistono al forcing degli inglesi; Europa League, Porto-Nottingham Forest 1-1: gol e highlights. Autogol clamoroso di Fernandes; Calcio: Europa League, quarti ritorno, Nottingham Forest-Porto; Autogol clamoroso in Porto-Nottingham Forest: la fotosequenza. Porto - Nottingham Forest 1-1, andata quarti di finale Europa League: gli ospiti resistono al forcing degli inglesiNell'andata dei quarti di finale di UEFA Europa League, il Nottingham Forest pareggia in casa del Porto lasciando ancora aperto il discorso qualificazione. it.uefa.com Pronostico Nottingham Forest vs Porto – 16 Aprile 2026La notte europea del UEFA Europa League vivrà un nuovo capitolo il 16 Aprile 2026. Al City Ground, con fischio d’inizio alle 21:00, andrà in scena Nottingham ... news-sports.it Il clamoroso autogol del difensore del Porto Martim Fernades contro il Nottingham Forrest, che ha causato il pareggio degli inglesi - facebook.com facebook Il Porto sbatte contro il Nottingham, il Friburgo passeggia con il Celta Vigo #europaleague x.com