Porto-Nottingham Forrest andata quarti Europa League 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Domani si disputa l’andata dei quarti di finale dell’Europa League 20252026 tra una squadra portoghese e una inglese. La gara rappresenta il primo incontro di un doppio appuntamento che deciderà quale formazione avanzare in semifinale. I portoghesi, attualmente in testa nel campionato nazionale, affrontano gli inglesi, che attraversano una fase difficile in campionato. Le formazioni probabili e i modi per seguirla saranno comunicati prima del calcio d’inizio.

Gara valida per l’andata dei quarti di finale di Europa League 20252026. Primo round di un doppio confronto che promette spettacolo e che si annuncia molto incerto: da un lato i lusitani, che stanno dettando legge in patria; dall’altro gli inglesi, che stanno vivendo una stagione disastrosa. Porto-Nottingham Forrest si giocherà giovedì 9 aprile 2026 alle ore 21 presso l’Estadio do Dragao PORTO-NOTTINGHAM FORREST: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I lusitani hanno chiuso in quinta posizione la fase campionato di Europa League mettendo insieme 17 punti, frutto di cinque vittorie, due pareggi e una sconfitta. La squadra di Farioli ha così guadagnato la qualificazione diretta agli ottavi dove ha superato senza problemi lo Stoccarda, piegato 1-2 all’andata, e 2-0 tra le mura amiche. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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