I carabinieri intervengono in un' abitazione a Napoli tra sangue e urla dei presenti | due feriti

A Secondigliano, i carabinieri della stazione locale sono intervenuti ieri sera in un appartamento tra urla e sangue, dopo aver ricevuto una segnalazione di lite violenta. Entrati nell’abitazione, hanno trovato due persone ferite e un uomo di 38 anni che accusava la moglie di avergli scagliato contro un oggetto. Durante la perquisizione, i militari hanno trovato anche un coltello e hanno arrestato l’uomo per maltrattamenti in famiglia.

I militari hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia un 38enne. L'uomo aveva aggredito i fratelli A Secondigliano i carabinieri della locale stazione hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia un 38enne del posto. I militari, allertati dal 112, sono intervenuti nell’appartamento segnalato tra sangue e urla dei presenti. L’uomo, infatti, aveva prima aggredito il proprio fratello 20enne per poi ferire anche l’altro fratello di 40 anni. È stato proprio quest’ultimo ad avere la peggio, colpito alla coscia con un coltello da cucina. Mentre il 118 stava arrivando sul posto, i militari hanno bloccato il 38enne e ricostruito la vicenda.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Una rissa tra giovani avvenuta nella notte di sabato 13 è diventata virale sui social, con immagini di urla e scontri che circolano su Instagram.

Questa mattina, davanti alla chiesa del Crocifisso a Como, si sono uditi forti rumori e urla.

