Controlli Alto impatto in città due uomini fermati in strada | andavano in giro con coltelli a serramanico

Due uomini sono stati fermati in strada durante i controlli “Alto impatto” a Latina, nei quartieri più a rischio. Durante le verifiche, sono stati trovati in possesso di coltelli a serramanico. Le forze dell’ordine hanno effettuato ispezioni e controlli nelle zone considerate più problematiche della città. Nessuna altra informazione sulle identità delle persone fermate o sui successivi procedimenti.

Ancora controlli “Alto impatto” a Latina, nei quartieri considerati più a rischio per i fenomeni criminali. In azione i carabinieri della compagnia di Latina con il supporto della squadra di intervento operativo dell'8° reggimento carabinieri Lazio. Le operazioni sono scattate dalla serata del 10 marzo e sono proseguite fino alla notte successiva. Nel corso del monitoraggio del territorio i militari dell'Arma hanno denunciato due persone. Un 47enne del posto, fermato a piedi da una pattuglia, è stato trovato con un coltello a serramanico di 12 centimetri e con una piccola quantità di marijuana. Sottoposto a un controllo anche un 18enne, già noto alle forze di polizia, anche lui perquisito e scoperto con un coltello a serramanico. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

