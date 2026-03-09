8 marzo | Mattarella chiede nuovi modelli maschili per le donne

In occasione dell’8 marzo, il Presidente della Repubblica ha rivolto un appello alle istituzioni e alla società civile, sottolineando la necessità di promuovere nuovi modelli maschili. La ricorrenza è stata l’occasione per evidenziare l’importanza di cambiare atteggiamenti e comportamenti, invitando a riflettere su come gli uomini possano contribuire a un miglioramento sociale. La dichiarazione è stata fatta durante un evento pubblico dedicato alla giornata.

La Presidente della ha utilizzato l’occasione della ricorrenza dell’8 marzo per lanciare un monito diretto alle istituzioni e alla società civile. Il messaggio centrale riguarda l’assenza di modelli maschili che supportino il percorso di affermazione femminile. Invece di celebrare solo i successi, l’intervento punta a evidenziare una carenza strutturale: la mancanza di uomini che fungano da esempi positivi nel sostenere le donne. L’intervento si colloca in un momento storico preciso, il 9 marzo 2026, quando l’attenzione mediatica è alta. Non si tratta di una semplice dichiarazione retorica, ma di un invito all’azione concreta verso un cambiamento culturale profondo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 8 marzo: Mattarella chiede nuovi modelli maschili per le donne Articoli correlati Mattarella: «Non si chieda più alle donne modelli di comportamento maschili»“Quante risorse, quanti talenti abbiamo perduto nel corso dei tempi passati! Le istituzioni hanno offerto e offrono un esempio. 8 marzo, Laura Mattarella: “Vera parità quando le donne al vertice non saranno più un’eccezione”(Adnkronos) – Sul piano delle pari opportunità tra uomo e donna "manca ancora molto. Contenuti utili per approfondire 8 marzo Mattarella chiede nuovi modelli... Temi più discussi: 8 marzo, Laura Mattarella: La maternità è ancora un ostacolo nel mondo del lavoro; Laura Mattarella in campo su maternità e salari: C’è tanta strada da fare; 8 marzo, Laura Mattarella: Vera parità quando le donne al vertice non saranno più un’eccezione; 8 marzo, Laura Mattarella: cambiare vita da 10 anni mia scelta molto precisa. 8 marzo, Mattarella: 'Non si chieda più alle donne modelli di comportamenti maschili''Il voto alle donne fu un'autentica rivoluzione, pose fine a una secolare discriminazione e l'inizio di una nuova stagione' (ANSA) ... ansa.it 8 marzo, Mattarella: 'Il voto alle donne fu un'autentica rivoluzione'In corso al Quirinale la celebrazione della Giornata Internazionale della Donna. Con il capo dello Stato e Meloni. Presenti anche i vertici del Parlamento (ANSA) ... ansa.it "Da più di dieci anni la mia vita è cambiata per scelta, ma ho lavorato una vita, e conosco molto bene le difficoltà che una donna, con bambini piccoli in particolare, affronta quotidianamente quando deve lavorare". Lo ha detto Laura Mattarella, figlia del capo d - facebook.com facebook Al #Quirinale le celebrazioni del primo voto alle donne del 1946. #Mattarella: "Una società che investe nelle donne diventa più forte, più equa e più innovativa". Al #Tg2Rai ore 13,00 #9marzo x.com