Belve Carlo Conti | Come mio erede vedo più Nicola Savino Bisessuale io? Ho solo un’idea fissa in testa

Martedì 14 aprile, Carlo Conti è stato ospite della trasmissione Belve, dove ha parlato di chi potrebbe essere il suo erede in ambito televisivo. Durante l'intervista, ha menzionato il nome di Nicola Savino come possibile successore. In risposta a una domanda sulla sua sessualità, Conti ha dichiarato di essere bisessuale, precisando di avere un'idea fissa in mente. La conversazione ha toccato diversi aspetti della sua vita e carriera.

Carlo Conti ospite di Belve nella puntata di martedì 14 aprile. Alla domanda sul suo erede in tv, nonostante una "partenza fortissima di Stefano De Martino", al quale ha garantito un passaggio di testimone in pompa magna a Sanremo, confessa di vedere più vicino al suo "stile mediano" il collega Nicola Savino.🔗 Leggi su Fanpage.it Il disturbatore Gabriele Paolini invade il TG1 e urla: “Carlo Conti bisessuale”Gabriele Paolini, il noto disturbatore seriale, ha invaso l'intervento del giornalista di Francesco Maesano durante il TG1, urlando: "Paolini dice... Carlo Conti saluta commosso Sanremo e diserta la conferenza stampa: “Ho voluto io Stefano De Martino in finale”Carlo Conti ha fatto una breve apparizione in conferenza stampa all'indomani della finale di Sanremo 2026.