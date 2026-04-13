Belve Carlo Conti | Non sono bisessuale ho solo un’idea fissa Mio erede? Nicola Savino

Carlo Conti è stato ospite di Belve, dove ha parlato di sé e del suo ruolo nel mondo dello spettacolo. Durante l’intervista, il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2026 ha smentito di essere bisessuale, spiegando di avere un’idea fissa. Ha anche menzionato Nicola Savino come possibile erede nel settore televisivo. L’intervista, condotta da Francesca Fagnani, sarà trasmessa martedì 14 aprile alle 21.

(Adnkronos) – Carlo Conti sullo sgabello di Belve. Il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2026 si racconta in una lunga intervista che andrà in onda domani, martedì 14 aprile, nel programma condotto da Francesca Fagnani alle 21.20 su Rai2. Dall'annuncio di Stefano De Martino come nuovo conduttore di Sanremo alla sua presunta bisessualità: ecco le anticipazioni dell'intervista di Conti. "Vede un suo erede in giro?", domanda Fagnani. "Non lo so. vedo Stefano De Martino partito fortissimo" dice il conduttore e la giornalista incalza "ma quello che sente più vicino a lei?" e Conti rivela "Nicola Savino". Francesca...🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: Belve, Carlo Conti: “Come mio erede vedo più Nicola Savino. Bisessuale io? Ho solo un’idea fissa in testa” Sanremo, corsa a tre per il ruolo di conduttore dopo Carlo Conti: Stefano De Martino, Nicola Savino e FiorelloSanremo scalda i motori per l’edizione 2026, ma già si pensa a quella dell’anno successivo che, salvo colpi di scena, vedrà un cambio al timone.