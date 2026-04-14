Non si tratta di tifare per Trump o il Papa Il tema è quale idea di potere possiamo accettare

In un momento di profonda crisi per le democrazie occidentali, si discute di come si eserciti il potere e delle modalità di governare di fronte a problemi complessi. La tensione tra una leadership forte e il rischio di degenerazione si fa sempre più evidente, evidenziando una linea sottile che distingue un governo deciso da comportamenti potenzialmente dannosi. La discussione si concentra sulla natura stessa del potere e sulla sua accettabilità in tempi difficili.

Nella situazione di grave crisi che attraversa le democrazie nel mondo occidentale, che si accompagna all’incapacità di governare la complessità dei problemi, c’è una linea sottile che separa la durezza della leadership dalla sua degenerazione. Quando il linguaggio politico si carica di invettive, semplificazioni estreme ed accuse che sfiorano il delirio, non siamo più nel campo della dialettica e della contrapposizione politica, ma in quello di una comunicazione che tradisce un rapporto problematico con la stessa realtà. Le incredibili esternazioni di Donald Trump contro Leone XIV, accusato di essere “debole sul fronte della criminalità e pessimo nella politica estera”, per cui “dovrebbe darsi una regolata.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Non si tratta di tifare per Trump o il Papa. Il tema è quale idea di potere possiamo accettare “Trump come Gesù”: le parole della sua consigliera spirituale alla Casa Bianca Capitale della cultura, la città si veste a tema: "Il logo su ogni vetrina del centro per tifare insieme"Parte la campagna per colorare il centro storico con la vetrofania del logo della candidatura. Vicario Juventus, la pista si complica: l’estremo difensore ha dato l’ok per il trasferimento in questo club di Serie A. Di quale si trattadi Redazione JuventusNews24Vicario Juventus, l’estremo difensore del Tottenham ha dato l’ok per il trasferimento in questo club di Serie A.