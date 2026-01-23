Capitale della cultura la città si veste a tema | Il logo su ogni vetrina del centro per tifare insieme

A pochi giorni dall’annuncio di Forlì come finalista per il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2028, la città si prepara a celebrare questo momento con iniziative speciali. Tra queste, il tema “Il logo su ogni vetrina del centro” invita commercianti e cittadini a condividere l’orgoglio culturale, rafforzando l’identità locale e promuovendo l’immagine di Forlì come capitale della cultura.

Parte la campagna per colorare il centro storico con la vetrofania del logo della candidatura. "Coinvolgiamo bar e ristoranti nella volata finale" “In questi giorni – spiega il vicesindaco con delega alla Cultura, Vincenzo Bongiorno – ci siamo subito attivati per mettere in moto la macchina organizzativa funzionale alla progettazione dell’audizione, sia dal punto di vista tecnico che popolare. In questo senso, oltre a rapportarci con il gruppo di lavoro e la project manager, Francesca Bertoglio, abbiamo avviato una serie di iniziative volte a rafforzare lo spirito di comunità, la portata e il valore della candidatura tra la comunità locale e il tessuto economico cittadino".🔗 Leggi su Forlitoday.it

