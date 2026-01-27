Vomero la scuola Morelli chiude nel 2027 | ci sono 200 bimbi iscritti non si sa dove mandarli

La chiusura della scuola Morelli al Vomero nel 2027 solleva preoccupazioni tra genitori e famiglie, con circa 200 iscritti interessati. La decisione di chiudere la struttura richiede approfondimenti sulle alternative disponibili e sulle modalità di assistenza per gli studenti coinvolti, considerando l’impatto sulla comunità locale e sull’istruzione dei bambini.

La scuola Morelli di via Merliani al Vomero deve chiudere nel 2027. Ma ci sono già 200 bimbi iscritti. Nelle scuole vicino non ci sono spazi per ospitarli. Il caso alla V Municipalità.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Vomero Scuola Vomero, rischio chiusura a fine anno per la scuola “Morelli”: caos per 200 alunni La scuola primaria “Domenico Morelli” al Vomero, distaccamento della “Giuseppe Quarati” in via Merliani, si trova ad affrontare un possibile rischio di chiusura entro la fine dell’anno scolastico. Bimbi nel bosco, lo psichiatra Cantelmi a Fanpage: “Mandarli a scuola sarebbe traumatico. La famiglia? Eccentrica” L’intervista con lo psichiatra Tonino Cantelmi su Fanpage approfondisce il dibattito sulla scelta di evitare l’istruzione tradizionale per i bambini che vivono nel bosco. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Vomero Scuola Argomenti discussi: Dimensionamento, scure sulle scuole dal Vomero a Fuorigrotta; Vomero: no alla dismissione del plesso scolastico Domenico Morelli; Vomero: no alla dismissione del plesso scolastico Domenico Morelli; Torri Aragonesi: rimossi 26 quintali di masserizie, smontata la baraccopoli. Vomero, la scuola Morelli chiude nel 2027: ci sono 200 bimbi iscritti, non si sa dove mandarliLa scuola Morelli di via Merliani al Vomero deve chiudere nel 2027. Ma ci sono già 200 bimbi iscritti. Nelle scuole vicino non ci sono spazi per ospitarli. Il caso alla V Municipalità. fanpage.it Dimensionamento: scure sulle scuole dal Vomero a FuorigrottaPreoccupazione per l'annunciata chiusura di plessi come la Morelli, punto di riferimento per le famiglie del quartiere collinare ... napolitoday.it “Borrelli, continua la situazione insostenibile in via Improta al #Vomero Arenella fuori la scuola E.A. Mario. Nonostante ci sia il divieto di sosta al lato destro del viale, le macchine continuano a parcheggiarsi e a ostacolare il transito degli altri veicoli. Ci sono 2 b - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.