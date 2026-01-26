Non si sa come di Luigi Pirandello in scena a Vallisa

La Compagnia Diaghilev rinnova il proprio dialogo con l'universo teatrale di Luigi Pirandello e torna a esplorare uno dei territori più inquieti e profondi della sua drammaturgia. Dal 27 gennaio al 15 marzo, nell'auditorium Vallisa di Bari, si presenta in un nuovo allestimento «Non si sa come», dramma in tre atti scritto nel 1934, che andrà in scena per 44 recite, a conferma di un progetto artistico ambizioso e di lunga tenuta. Lo spettacolo, inserito nella stagione «Teatro Studio 2026» sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e dal Comune di Bari, èdiretto da Paolo Panaro, che ne è anche interprete insieme ad Antonio Carella, Lara De Pasquale, Francesco Lamacchia e Caterina Petrarulo, nell'ambito di un percorso che da anni vede la Compagnia Diaghilev impegnata nella rilettura dei grandi classici del Novecento.🔗 Leggi su Baritoday.it

