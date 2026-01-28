Non si può morire così Antonella Clerici il terribile annuncio in diretta | rabbia e commozione

Antonella Clerici si è lasciata andare in diretta a un commento duro dopo aver appreso della morte di un 19enne che è morto nella notte di sabato. La giovane è caduta mentre usava una bicicletta elettrica e non ce l’ha fatta. La conduttrice ha parlato con rabbia e tristezza, sottolineando quanto sia ingiusto perdere una vita così giovane. La notizia ha fatto il giro dei social e ha riacceso il dibattito sulla sicurezza delle biciclette elettriche.

La morte di un giovane di 19 anni, avvenuta nella notte di sabato dopo una caduta in bicicletta elettrica, ha scosso profondamente l'opinione pubblica. Una vicenda drammatica che oggi, 28 gennaio 2026, è entrata con forza anche nello studio di È sempre mezzogiorno, il programma di Rai Uno condotto da Antonella Clerici. Durante la trasmissione, la conduttrice ha deciso di interrompere il consueto clima leggero del programma per fermarsi a parlare, visibilmente provata, di una storia che non riusciva a togliersi dalla testa. In cucina insieme a Natalia Cattelani, Antonella Clerici ha scelto di dare spazio a rabbia, dolore e indignazione, trasformando il momento televisivo in una riflessione collettiva.

