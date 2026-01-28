Non si può morire così La rabbia di Antonella Clerici per la morte di Davide Borgione

La notizia della morte di Davide Borgione ha sconvolto tutti. Antonella Clerici, presente in studio, ha espresso tutta la sua rabbia e incredulità per l’incidente avvenuto nella notte di sabato scorso. Un giovane che si è trovato in difficoltà durante una pedalata in bicicletta elettrica, e alla fine ha perso la vita. La vicenda ha fatto rapidamente il giro dei social e delle chat tra amici, e ora anche nel programma televisivo si parla di questa tragica perdita.

Un giovane è morto nella notte di sabato scorso dopo una caduta in bicicletta elettrica, una vicenda che ha scosso profondamente l'opinione pubblica e che oggi, 28 gennaio 2026, è entrata con forza anche nello studio di È sempre mezzogiorno. Antonella Clerici, durante la trasmissione di Rai Uno, ha interrotto il clima leggero del programma per fermarsi e parlare, con rabbia e dolore, di una storia che non riesce a togliersi dalla testa. La conduttrice era in cucina insieme a Natalia Cattelani quando ha sentito il bisogno di fermarsi. È sempre mezzogiorno dovrebbe essere un programma allegro, ma di fronte a notizie come questa diventa impossibile andare avanti come se nulla fosse.

