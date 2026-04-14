Non sarà stata passione ma io posso essere presenza Sarò padre per la seconda volta

Un uomo ha annunciato di aspettare un secondo figlio, dopo aver ricevuto la notizia della gravidanza tramite una comunicazione telefonica. Dopo aver chiuso la conversazione, si è trovato a riflettere sulle parole ascoltate, mantenendo comunque il telefono spento. La notizia è stata condivisa senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti o sui tempi della gravidanza. La vicenda si inserisce in un quadro di comunicazioni personali che hanno attirato l’attenzione.

AndreaX rimase a lungo con il telefono tra le mani, lo schermo ormai spento, ma le parole ancora accese dentro di lui: “Sono incinta.” Due parole semplici, eppure capaci di spostare il peso del mondo. La paternità, per lui, era sempre stata un’idea lontana, quasi astratta. Qualcosa che apparteneva a un futuro ordinato, divenuto presente solo con Maria Celeste. Loro avevano avuto Marilù. L’amore grande di papà. Il pensiero di lei gli attraversò il cuore a mo’ di fitta dolce e dolorosa insieme. Era ancora lì, a saltellare davanti ai suoi occhi. In ogni sua scelta, in ogni sogno fatto insieme, rimasto per ora sospeso. Amava sua figlia e amava Maria Celeste, lo sapeva senza bisogno di dirlo ad alta voce.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - “Non sarà stata passione, ma io posso essere presenza. Sarò padre per la seconda volta” Multi SubHe Transmigrated Into Qin as a Playboy Prince—But Was Secretly the Strongest Sword God Piero Pelù piange la morte del padre Giovanni, "è stata una gioia immensa, io orgoglioso di essere tuo figlio"Piero Pelù ha annunciato sui social la morte del padre Giovanni, scomparso a 98 anni dopo una lunga battaglia contro l’Alzheimer. Leggi anche: Lutto per Piero Pelù, è morto il padre Giovanni: «Sarò sempre orgoglioso di essere tuo figlio»