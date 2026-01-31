Lutto per Piero Pelù è morto il padre Giovanni | Sarò sempre orgoglioso di essere tuo figlio

Piero Pelù piange la perdita del padre Giovanni, scomparso all’età di 98 anni. Il musicista ha confermato la morte del papà, un radiologo di Massa, che negli ultimi anni aveva lottato contro l’Alzheimer. Pelù ha scritto poche parole sui social, ma sono piene di affetto: “Sarò sempre orgoglioso di essere tuo figlio”. La notizia ha colpito i fan e gli amici, che hanno espresso vicinanza al cantante in questo momento di dolore.

Giovanni Pelù apparteneva a una generazione segnata dalla guerra. Più volte, nel corso degli anni, il cantante aveva raccontato il contesto familiare in cui era cresciuto, ricordando come entrambi i genitori avessero attraversato il periodo del conflitto mondiale. Eppure, da quel passato duro e complesso, i due erano riusciti a costruire quella che Pelù aveva definito «la famiglia borghese perfetta»: una casa a Firenze, una al mare, le vacanze, gli amici, una normalità solida e conquistata con fatica. Pelù aveva spesso definito i suoi genitori «highlander». Giovanni Pelù, medico radiologo, originario di Massa, aveva affrontato negli ultimi anni anche l'Alzheimer, una malattia che il figlio aveva sempre raccontato con grande delicatezza.

