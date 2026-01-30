Piero Pelù piange la morte del padre Giovanni è stata una gioia immensa io orgoglioso di essere tuo figlio
Piero Pelù ha annunciato sui social la scomparsa del padre Giovanni, morto a 98 anni. Il cantante ha scritto di aver provato una gioia immensa nel condividere la sua vita con lui e si è detto orgoglioso di essere suo figlio. Pelù ha condiviso un messaggio sincero, lasciando trasparire un legame familiare forte e autentico.
Piero Pelù ha annunciato sui social la morte del padre Giovanni, scomparso a 98 anni dopo una lunga battaglia contro l’Alzheimer. Il cantautore ha condiviso un ricordo intimo e sobrio, ripercorrendo il legame familiare. L’ex Litfiba ha spesso raccontato l’infanzia dei genitori durante la guerra e un rapporto fatto di affetto, confronti e orgoglio reciproco. È morto il padre di Piero Pelù Conviveva da tempo con una malattia inesorabile come l’Alzheimer, che aveva progressivamente ridisegnato il quotidiano della famiglia. Giovanni, il padre di Piero Pelù, è morto a 98 anni. A rendere pubblica la notizia è stato lo stesso artista fiorentino, affidando a Instagram un ricordo essenziale ma profondamente sentito. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Approfondimenti su Piero Pelù
La morte del padre di Piero Pelù, che scrive: “Per sempre orgoglioso di essere tuo figlio”
Firenze piange la scomparsa di Giovanni, il padre del rocker, morto a 98 anni.
Morto Giovanni, il padre di Piero Pelù: "Sempre orgoglioso di essere tuo figlio"
Giovanni, il padre del noto musicista Piero Pelù, è morto.
Ultime notizie su Piero Pelù
Piero Pelù in lutto per la morte del papà Giovanni: un addio commosso sui socialPiero Pelù in lutto per il papà Giovanni: il rocker ricorda il padre scomparso a 98 anni con un commosso post sui social. notizie.it
È morto il padre di Piero Pelù, Giovanni. Aveva 98 anniSi è spento all’età di 98 anni Giovanni Pelù, padre di Piero, rocker italiano ed ex frontman dei Litfiba. A darne notizia è stato lo stesso musicista con un breve e affettuoso post pubblicato sul suo ... tg24.sky.it
Piero Pelù ha pubblicato sui social una foto che lo ritrae sorridente insieme al padre, accompagnata da un commosso messaggio di addio: «Ciao papà, è stata una gioia immensa condividere questa parte di viaggio con te e tutta la tribù. Sarò sempre orgo facebook
Firenze, morto il padre di Piero Pelù. Il cantante: «Sempre orgoglioso di essere tuo figlio» x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.