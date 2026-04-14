Non riesco a dormire | il messaggio nella notte dopo la Parigi-Roubaix Van Aert mantiene la promessa e dedica il successo a Goolaerts morto nel 2018

Dopo la Parigi-Roubaix, il ciclista ha condiviso un messaggio notturno in cui ha detto di non riuscire a dormire e ha espresso il suo stato d’animo. Ha inoltre dedicato il successo a un ex compagno di squadra scomparso nel 2018. Poco prima di partire per le vacanze, ha scritto di aver ricevuto dei fiori da parte di Jef e di essere pronto a partire.

“Non riesco a dormire, Staf. È successo troppo oggi. Ma i fiori sono in arrivo con Jef. Noi partiamo tra poco per le vacanze “. Questo il testo di un messaggio inviato da Wout Van Aert alle 4:15 del mattino, dopo la straordinaria vittoria alla Parigi-Roubaix di domenica scorsa, in volata, contro Tadej Pogacar. Il destinatario è Staf Goolaerts, padre di Michael Goolaerts, ciclista morto nel 2018 proprio alla Parigi-Roubaix per un infarto. Van Aert – alzando il dito al cielo al traguardo – ha dedicato a lui lo straordinario successo nella Classica francese di domenica 12 aprile. “La Parigi-Roubaix mi ha regalato momenti duri, ma in giorni come oggi è la corsa più bella che esista.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Non riesco a dormire”: il messaggio nella notte dopo la Parigi-Roubaix. Van Aert mantiene la promessa e dedica il successo a Goolaerts, morto nel 2018 Leggi anche: L’omaggio di Van Aert: i fiori della Roubaix ai genitori di Goolaerts, il compagno morto nel 2018 Albo d’oro Parigi-Roubaix dopo il 2026: van Aert in estasi totale, sfuma il poker di van der Poel. Pogacar koWout van Aert ha vinto la Parigi-Roubaix 2026, caratterizzata da una serie sconfinata di colpi di scena e rivelatasi appassionante più che mai.