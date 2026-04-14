L’omaggio di Van Aert | i fiori della Roubaix ai genitori di Goolaerts il compagno morto nel 2018

Durante la Parigi-Roubaix, il ciclista belga ha reso omaggio ai genitori di Goolaerts, scomparso nel 2018 durante la corsa. In passato, aveva già dedicato una vittoria nell’Inferno del Nord al compagno di squadra deceduto mentre partecipava alla gara. La cerimonia si è svolta sul percorso, con i fiori posti ai piedi di un monumento commemorativo. La corsa si è conclusa con la vittoria di Van Aert, che ha poi reso omaggio ai suoi compagni di squadra e a Goolaerts.

Quella dedica aveva già commosso tutti. Domenica, per lo storico trionfo alla Roubaix, Wout Van Aert aveva alzato il dito al cielo per ricordare Michael Goolaerts, il suo compagno morto in corsa proprio alla Roubaix nel 2018. E adesso, un gesto che vale tantissimo: il belga ha fatto avere i fiori del vincitore dell’Inferno del Nord ai genitori di Goolaerts, Staf e Marianne, attraverso il suo manager Jef Van den Bosch. Una promessa che ha mantenuto. "Ho ricevuto un messaggio da Van Aert alle 4:15, non riusciva a dormire", ha raccontato Staf Gollaerts. Il messaggio in questione? "Non riesco a dormire, oggi sono successe troppe cose. Ma i fiori stanno arrivando con Jef (Van den Bosch)".🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - L’omaggio di Van Aert: i fiori della Roubaix ai genitori di Goolaerts, il compagno morto nel 2018 Albo d’oro Parigi-Roubaix dopo il 2026: van Aert in estasi totale, sfuma il poker di van der Poel. Pogacar koWout van Aert ha vinto la Parigi-Roubaix 2026, caratterizzata da una serie sconfinata di colpi di scena e rivelatasi appassionante più che mai. LIVE Parigi-Roubaix 2026 in DIRETTA: rientrato Pogacar, foratura di Van der Poel! Forcing di Van Aert nella Foresta di ArenbergCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:28 Intanto Ganna si trova in un gruppetto segnalato a 25 secondi da quello di testa.