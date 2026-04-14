Non era un meteorite | la scia luminosa all’alba nel Sud Italia ha un’altra spiegazione

Nelle prime ore del mattino, nel Sud Italia, numerosi testimoni hanno osservato nel cielo una lunga scia luminosa. La presenza di questo fenomeno ha suscitato curiosità e preoccupazione tra le persone che si sono affacciate alle finestre. Le testimonianze si sono concentrate principalmente nelle regioni di Puglia, Campania, Basilicata e Sicilia, dove molti hanno descritto l’evento come un bagliore nel cielo all’alba. Nessuna fonte ufficiale ha confermato l’origine meteorite di questo fenomeno.

Di questi tempi, con il rinnovato interesse verso lo spazio grazie alla missione Artemis 2, la presenza nei cieli di Puglia, Campania, Basilicata e Sicilia di una lunga scia luminosa ha fatto sussultare molti. Ma il fenomeno avvistato all’alba della scorsa domenica aveva una spiegazione assolutamente “normale”. A prima vista, molti hanno pensato al passaggio di un meteorite o di frammenti asteroidali, ma la spiegazione degli esperti racconta una storia diversa. Secondo Venanzio Laera, presidente dell’Osservatorio Astronomico Sirio di Castellana Grotte, si è trattato con una probabilità del 90% di detrito spaziale artificiale in rientro nell’atmosfera terrestre.🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Non era un meteorite: la scia luminosa all’alba nel Sud Italia ha un’altra spiegazione Scia luminosa nei cieli della Puglia: cosa era la lingua di fuoco avvistata all'albaUna spettacolare scia luminosa ha solcato i cieli della Puglia poco prima dell'alba, scatenando un tam-tam sui social network tra curiosità e stupore. Altro che meteorite: la scia nei cieli del Sud era un detrito spaziale, ecco cosa è davvero successoCos’è quella scia luminosa vista all’alba tra Sicilia e Campania? Per ore si è parlato di meteorite, di bolide, perfino di “misterioso oggetto” nei... Alle 05:44 i cieli del Centro e Sud Italia si sono illuminati con scie e boati, visibili da diverse regioni. L’ipotesi è il rientro di un razzo cinese, frammentato nell’atmosfera proprio sopra lo “Stivale”: https://fanpa.ge/hhb0T - facebook.com facebook #Maltempo Centro Sud #Italia: 2.245 operazioni di soccorso dal 31 marzo. Oggi, tra Abruzzo, Molise e Puglia, in azione 541 #vigilidelfuoco, con 180 automezzi [ #6aprile 15:45] x.com