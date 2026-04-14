Non c’è più religione

Durante una cerimonia ufficiale, il Papa, che ricopre anche il ruolo di Capo di Stato, è stato coinvolto in un episodio di blasfemia, suscitando reazioni di sdegno. Nella stessa occasione, un Primo Cittadino è stato oggetto di una grave offesa. La vicenda ha attirato l'attenzione dei media e ha portato a dichiarazioni di protesta da parte di rappresentanti religiosi e civili.

E Leone XIV ruggì. Il Papa, anche in veste di Capo di Stato, ieri è stato oggetto di blasfemia nella prima carica e di grave offesa a un Primo Cittadino nella seconda. Probabilmente nella storia della Chiesa Cattolica l’episodio ha un unico precedente: l’ episodio detto dello “schiaffo di Anagni”, agli inizi del 1300. Lo stesso fu inferto, come narra la storia, a Papa Bonifacio VIII per ordine di Filippo il bello, re di Francia. L’episodio ebbe risonanza contenuta, non essendo stato ancora scoperto il Nuovo Mondo. Quello che, dopo molti anni di primato pressochè assoluto in tutto ciò che è umanamente fattibile,attualmente è guidato da un maldestr apprendista stregone, con le conseguenze che facilmente si possono immaginare.🔗 Leggi su Ildenaro.it NON C'È PIÙ RELIGIONE Leggi anche: Trump: “Con me religione più sexy che mai, penso andrò in Paradiso” Anthropic si affida alla religione: incontrati 15 leader cristiani per insegnare all’IA a essere più “buona”Secondo una recente ricostruzione giornalistica, i ricercatori di Anthropic hanno incontrato alcuni importanti esponenti cristiani per rendere Claude...