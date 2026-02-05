Trump | Con me religione più sexy che mai penso andrò in Paradiso

Donald Trump ha dichiarato di essere sicuro di andare in Paradiso e si chiede come qualcuno di fede possa votare per i Democratici. Durante un discorso, ha affermato che la sua religione è più forte che mai e che, secondo lui, il suo destino è già scritto. Le sue parole hanno suscitato reazioni e molte discussioni tra gli osservatori politici.

(Adnkronos) – "Io andrò in Paradiso. Non so come una persona di fede possa votare i democratici. Non lo so proprio". Donald Trump si esprime così nel suo lunghissimo intervento alla Nataional Prayer Breakfast. "A volte penso 'non riuscirò mai ad andare in Paradiso'. Non c'è niente che possa fare, anche se sto facendo molto,.

