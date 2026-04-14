Giuseppe Romano nominato capo del neonato Dipartimento per il Sud

L’avvocato Giuseppe Romano è stato nominato capo del nuovo Dipartimento per il Sud. Prima di questa nomina, Romano ricopriva il ruolo di coordinatore presso la Struttura di missione Zes. La nomina è ufficiale e si inserisce in un processo di avvio di questa nuova struttura istituzionale. La sua nomina è comunicata attraverso un atto ufficiale.

L’avvocato Giuseppe “Giosi” Romano è stato nominato Capo del Dipartimento per il Sud. La nomina avviene in piena continuità con il lavoro svolto nella Struttura di missione Zes, presso la quale Romano ricopriva l’incarico di Coordinatore. Il sottosegretario con delega al Sud, Luigi Sbarra, esprime “soddisfazione per l’avvio del nuovo Dipartimento per il Sud, una struttura stabile, in grado di garantire l’attuazione delle funzioni di indirizzo politico, di continuità amministrativa, programmazione e coordinamento strategico delle politiche per il Mezzogiorno”. “Il Dipartimento – prosegue Sbarra – è la naturale evoluzione di un’esperienza di successo quale è stata la struttura di missione Zes: ne valorizza i risultati conseguiti, le competenze maturate e ne promuove le ulteriori iniziative.🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Giosy Romano nominato capo del Dipartimento per il Sud «Il dottor Stefano Dami nominato Direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza della Asl Toscana sud est»Arezzo, 21 marzo 2026 – La dichiarazione del direttore generale della Asl Toscana sud est, Marco Torre: "Il Dipartimento Emergenza Urgenza è uno... Elezioni Macerata, tra Lega e civici di Giuseppe Romano intesa per la lista unica. Il Carroccio dividerà i 32 posti in lizza con il gruppo del commerciante - facebook.com facebook