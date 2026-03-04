Morte del piccolo Domenico | al Monaldi una messa durante i funerali a Nola

Oggi alle 15, durante i funerali del piccolo Domenico Caliendo a Nola, si svolgerà una Santa Messa presso l’ospedale Monaldi di Napoli. La cerimonia si terrà nello stesso momento dei funerali, coinvolgendo le persone presenti in entrambe le località. La messa si svolge in un contesto di lutto e commemorazione per il bambino deceduto.

Questo pomeriggio alle ore 15, in contemporanea con i funerali del piccolo Domenico Caliendo a Nola, sarà celebrata una Santa Messa presso l’Ospedale Monaldi di Napoli. L’iniziativa è stata promossa dall’Azienda Ospedaliera dei Colli come momento di raccoglimento e vicinanza alla famiglia del bambino. La celebrazione rappresenterà un’occasione di preghiera e partecipazione al dolore dei familiari, un lutto che ha profondamente colpito non solo la famiglia ma anche l’intera comunità sanitaria. Con questa iniziativa, l’intera comunità dell’Azienda Ospedaliera dei Colli – medici, operatori sanitari e personale – ha voluto esprimere vicinanza, rispetto e solidarietà alla famiglia del piccolo Domenico. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it



