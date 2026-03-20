il 14 aprile messa in suffragio per domenico presieduta dal cardinale battaglia

Il 14 aprile alle ore 19 si svolgerà a Nola nella parrocchia Maria Santissima della Stella una messa in suffragio per Domenico. La cerimonia sarà presieduta dall’arcivescovo di Napoli, il cardinale Domenico Battaglia. L’evento si svolge nella chiesa locale e prevede la partecipazione di fedeli e autorità religiose. La funzione religiosa si concentrerà sulla commemorazione della persona scomparsa.

Tempo di lettura: < 1 minuto La messa in ricordo di Domenico sarà il prossimo 14 aprile (ore 19) a Nola nella la parrocchia Maria Santissima della Stella e sarà presieduta dall’arcivescovo di Napoli, cardinale Domenico Battaglia. E’ quanto fa sapere la famiglia. Un altro momento di preghiera e raccoglimento in ricordo di Domenico è previsto per oggi, ma in forma strettamente privata. La famiglia Caliendo inoltre ringrazia “giornalisti e operatori dell’informazione, oltre per il lavoro svolto egregiamente in questi giorni, anche per la loro vicinanza e per l’enorme sensibilità e il rispetto dimostrato in questi giorni così complessi, mostrando un’umanità non scontata e non passata certamente inosservata”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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