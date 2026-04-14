Nizza vola | Mundys investe 130 milioni nel nuovo Terminal 2

Mundys ha inaugurato il nuovo Terminal 2 all'aeroporto di Nizza Côte d'Azur dopo aver investito 130 milioni di euro. L'ampliamento riguarda uno scalo che attualmente gestisce circa 18 milioni di passeggeri all'anno. La struttura ampliata mira a migliorare i servizi e le capacità dell'aeroporto, rafforzando la sua posizione nel settore del trasporto aereo. La cerimonia di apertura si è svolta nelle ultime settimane.

Mundys ha inaugurato l’ampliamento del Terminal 2 presso l’aeroporto di Nizza Côte d’Azur, investendo 130 milioni di euro per potenziare uno scalo che gestisce attualmente 18 milioni di passeggeri. L’operazione, che vede il gruppo come principale azionista, mira a rafforzare la competitività di un hub strategico capace di servire un bacino d’utenza che si estende fino al Nord Italia. L’intervento strutturale nello scalo francese, terzo polo aeroportuale della nazione dopo quelli parigini, si sviluppa su una superficie di circa 23mila metri quadri. Questa espansione permetterà un incremento del 31% dello spazio destinato ai viaggiatori. Il progetto è stato realizzato attraverso tre fasi distinte, integrando standard ecologici e miglioramenti tecnologici significativi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nizza vola: Mundys investe 130 milioni nel nuovo Terminal 2 Mundys punta 130 milioni su NizzaNizza Mundys punta 130 milioni sull'Aeroporto Nice Côte d'Azur che vola così a 18 milioni di passeggeri. Maldini vola negli Emirati: investe 100 milioni nel real estate di lussoNuova sfida professionale per Paolo Maldini, che punta con decisione sul settore del real estate di lusso.