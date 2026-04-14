Mundys ha annunciato un investimento di 130 milioni di euro sull'Aeroporto Nice Côte d'Azur, che quest'anno ha raggiunto 18 milioni di passeggeri. La cifra rappresenta un'importante iniezione di capitale destinata allo sviluppo dello scalo, che ha visto un aumento nel numero di utenti rispetto agli anni precedenti. L'intervento mira a migliorare le infrastrutture e ad ampliare le capacità operative dell'aeroporto.

Nizza Mundys punta 130 milioni sull'Aeroporto Nice Côte d'Azur che vola così a 18 milioni di passeggeri. E rilancia sull'ampliamento dello scalo di Roma Fiumicino a cui mancano le autorizzazioni: «L'occasione dell'aeroporto di Roma è imperdibile, ma non dobbiamo perdere l'occasione di questo mondo in evoluzione. Un aeroporto è un biglietto da visita chiave per sviluppare il Paese e il turismo, sarebbe un peccato perdere questo ampliamento sono favorevole al dialogo, ma i tempi non sono infiniti perchè i competitor vanno veloci», ha detto Alessandro Benetton (in foto), presidente di Edizione e di Mundys inaugurando a Nizza l'ampliamento del Terminal 2 dello scalo francese di cui il gruppo è maggiore azionista.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Si parla di: Mundys allarga l’aeroporto di Nizza con 130 milioni e punta a 18 milioni di passeggeri all’anno; Mundys punta 130 milioni su Nizza.