Treviglio scontro in Aula sul capannone per il Ramadan | bocciato l’emendamento Pd

Discussa la mozione della Lega per verifiche su un immobile destinato alle celebrazioni. Il Pd chiede controlli estesi a tutti gli edifici con afflusso di pubblico, ma la maggioranza boccia la proposta. I dem si astengono Treviglio. Un emendamento per allargare il perimetro dei controlli e trasformare un impegno puntuale in una linea generale. È questa la proposta presentata in aula, durante la seduta consiliare di martedì 24 febbraio, dalla capogruppo del Partito Democratico Matilde Tura, durante la discussione della mozione targata Lega. Nel testo, il Pd chiedeva, in sostanza, che le verifiche su requisiti di sicurezza, vie di fuga,... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

