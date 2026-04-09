Scontro in stazione | crisi in Giunta FdI chiede fuori Italia Viva

Martedì presso la stazione centrale si è verificato un acceso scambio verbale tra un deputato e un assessore regionale alle Infrastrutture. L’evento ha provocato una crisi politica all’interno della giunta, con il partito di maggioranza che ha chiesto di escludere un altro gruppo politico dalla coalizione. La discussione ha coinvolto i rappresentanti delle istituzioni locali e ha generato tensioni tra i membri della maggioranza.

Un acceso scontro verbale avvenuto martedì presso la stazione centrale tra il deputato Davide Faraone e l’assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò ha innescato una crisi politica che mette sotto pressione la maggioranza guidata dal sindaco Roberto Lagalla. Il diverbio, scaturito durante il saluto al treno Sicilia Express — iniziativa regionale pensata per agevolare gli studenti fuori sede — e toccante il tema del caro voli, ha spinto Fratelli d’Italia a chiedere formalmente l’allontanamento dei esponenti di Italia Viva dall’amministrazione comunale. Dinamiche di potere e frizioni tra le coalizioni nazionale e locale. La tensione esplosa tra i due esponenti ha trasformato un confronto su servizi di trasporto e mobilità in una questione di coerenza politica. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scontro in stazione: crisi in Giunta, FdI chiede fuori Italia Viva Giunta, una crisi che parte da lontano: FdI "disconosce" i suoi assessoriIl direttivo di Fratelli d'Italia aveva chiesto la revoca della vice sindaca Tedesco e dell'assessore Pisanelli: "Nessun riscontro da Marchionna, non... Leggi anche: Italia Viva entra nella maggioranza del II municipio: "Ottimo lavoro della giunta, questo è un territorio a trazione riformista" Si parla di: La lite Faraone-Aricò diventa un caso politico, Milazzo: Fuori i renziani dalla Giunta. Il Sicilia Express è fumo negli occhi: scontro con fazzolettata in stazione tra Faraone e AricòLa protesta a Palermo di Italia Viva e Casa Riformista per l'iniziativa della Regione Sicilia considerata insufficiente e inadeguata a fronteggiare il caro voli ... lasicilia.it Sit-in di Italia Viva in stazione a Palermo contro il Sicilia ExpressPALERMO – Sicilia Express. Il treno dell’esilio è l’iniziativa in programma martedì prossimo alle 12 nella stazione centrale a Palermo, promossa dai giovani di Futura, organizzazione giovanile di Ita ... livesicilia.it