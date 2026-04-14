Nei giorni scorsi, un'influencer ha condiviso sui social di aver deciso di congelare gli ovuli, spiegando che questa scelta le permette di aumentare le possibilità di diventare mamma in futuro. La pubblicazione ha attirato l’attenzione di molti follower, mentre lei ha commentato che il giudizio degli altri può essere sempre presente. La decisione è stata comunicata attraverso i social, senza ulteriori dettagli sul percorso o sui motivi specifici.

Nei giorni scorsi Nilufar Addati sui social ha rivelato ai suoi fan di aver congelato gli ovuli per avere maggiori possibilità in futuro di diventare mamma. In molti hanno duramente criticato la sua scelta, tantissimi sono stati gli attacchi che ha ricevuto. Ieri ospite a La volta buona ha detto che moltissime ragazze tra i 25 e i 30 anni non sono mai andate dal ginecologo ed è una cosa sbagliata. A Caterina Balivo ha rivelato che la sua decisione ha scioccato molte persone, le chiedono come mai abbia congelato gli ovuli a 28 anni. L'ex tronista di Uomini e Donne ha fatto sapere di aver preso questa decisione perché qualche anno fa le hanno diagnosticato endometriosi e adenomiosi, dunque non è molto fertile.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Nilufar Addati ha congelato gli ovuli, l’influencer svela: “Il giudizio è sempre dietro l’angolo”

Uomini e Donne: Nilufar Addati congela gli ovuli e risponde alle criticheNilufar Addati ha confermato la decisione di congelare gli ovuli per una futura gravidanza, suscitando numerose reazioni tra i fans che la seguono...

Nilufar Addati congela gli ovuli e sbotta sui social: “Smettete di vivere nell’ignoranza”Nilufar Addati ha deciso di congelare gli ovuli, per lei c’è ancora troppa ignoranza sul tema, cosa ha detto sui social A distanza di molti anni...

«Non è terrorismo psicologico il mio, quello che fa terrore è l'ignoranza. » Nilufar Addati, nota per il suo percorso a Uomini e Donne e oggi designer di gioielli, ha deciso di parlare apertamente ai suoi seguaci di una scelta personale legata al suo futuro: inizier - facebook.com facebook