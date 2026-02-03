A 86 anni si trova davanti a una multa digitale che non riesce a gestire. Senza smartphone, l’uomo si sente come in un incubo. La tecnologia avanza velocemente, ma per chi non ha dimestichezza con i portali o le stampanti, ricevere una raccomandata diventa un vero problema.

La tecnologia ha migliorato la nostra vita ma per coloro che non hanno smartphone e dimestichezza con i portali e le stampanti, oggi ricevere una raccomandata diventa un incubo. Non solo: chi non ha figli o nipoti in casa deve per forza chiedere aiuto a qualcuno. Il signor Alfredo Lutzu ha 86 anni e possiede un cellulare no smartphone, e ha ricevuto una busta verde dal Comune di Campi Bisenzio. Alfredo Lutzu ha capito subito che era una multa ed era già preparato a pagarla ma la sorpresa è stata quando ha aperto questa busta. "All’interno – racconta – c’era solo un foglio con le istruzioni per scaricare il verbale attraverso un QR code scaricabile con l’App IO. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A 86 anni gli arriva la multa digitale: "Senza smartphone è un incubo"

Approfondimenti su A 86 anni

Alfredo, un uomo di 86 anni, si trova nel mezzo di una vera odissea.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su A 86 anni

Argomenti discussi: Violenza sessuale su minorenne. Finisce in carcere a 86 anni: Deve scontare 3 anni e 4 mesi; Una giornata insieme a Luisa, 86 anni, pensionata di Bruzzano: La solitudine non era un problema, ora capisco che ho bisogno degli altri; Condannato per violenza sessuale su minore va in carcere a 86 anni; Violenza sessuale su minorenne: 86enne finisce in carcere.

Gli auguri del suo popolo a Giovanni Sorrentino che compie oggi 86 anni: l’amministratore comunale più longevo di sempre sull’isola e in ItaliaGiovanni Sorrentino festeggia 86 anni: oltre 50 anni di politica attiva al Comune di Ischia e una carriera da record. ilgolfo24.it

SCOMPARSO A 86 ANNI ALOISIO BONFANTI, STORICO GIORNALISTA LECCHESELECCO – È morto ieri, all’età di 86 anni, Aloisio Bonfanti, giornalista e scrittore che per oltre sessant’anni ha raccontato Lecco attraverso la carta stampata, la radio e la televisione. La notizia ... lecconews.news

“Quinto trasloco in tre anni. Che bella vita…” A fine mercato arriva lo sfogo (amarissimo) della compagna di un calciatore: https://fanpa.ge/L9wRV - facebook.com facebook

Vuole spaventare il ‘rivale’, a 13 anni arriva in classe con un coltello da cucina. Choc alle medie x.com