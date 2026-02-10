Si fanno fotografare a scuola mentre fanno il saluto nazista accanto alla bandiera con la svastica | indagati cinque liceali minorenni

Cinque studenti minorenni sono finiti sotto inchiesta dopo essere stati sorpresi mentre si facevano fotografare in un gesto che richiama il saluto nazista, vicino a una bandiera con la svastica. Le immagini sono state scattate all’interno di un liceo e ora gli investigatori cercano di capire chi abbia organizzato il tutto. La scena ha suscitato scalpore tra genitori e insegnanti.

Si sarebbero fatti immortalare mentre facevano il saluto nazista con la mano testa, accanto a una bandiera con la svastica, a scuola. Lo scatto, poi, sarebbe stato pubblicato su Tik Tok, condiviso da altri minorenni, e poi rimosso. Per questo, cinque studenti del liceo classico Giambattista Vico.

