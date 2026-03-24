«Durante l’escursione di ieri mattina ci siamo trovati davanti a questa situazione: circa 250 metri di costa erano stati modificati con l’utilizzo di un escavatore». La denuncia, pubblicata anche sui social e corredata da foto e video, è della guida ambientale escursionistica Francesco Chetta, che ha segnalato quanto accaduto domenica mattina in località Lido Pizzo a Gallipoli a Legambiente e Lipu, informando anche i Carabinieri Forestali. «In particolare un grosso quantitativo di sabbia è stato spostato dall’arenile di spiaggia libera e anche dalla base delle dune, per ricostituire un tratto che viene utilizzato come spiaggia privata,... 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Sabbia dalla spiaggia libera allo stabilimento: il caso a Lido Pizzo, indagini dei carabinieri

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