Mattarella in tram poesia musica e grandi star | parte Milano-Cortina

Questa mattina, il presidente Mattarella ha preso il tram a Milano, tra musica, poesia e grandi star. È partita ufficialmente l’Olimpiade invernale di Milano e Cortina, con una cerimonia che ha mescolato emozioni e spettacolo. La città si prepara a vivere settimane di eventi e sport, mentre il paese osserva con attenzione.

MILANO - La celebrazione dell'Italia, con il tema dell'armonia a fare da filo conduttore, fra bellezza, arte e qualche colpo di scena: l'Olimpiade invernale di Milano-Cortina può iniziare. Non ha tradito le attese la cerimonia inaugurale dei Giochi a San Siro. Lo spettacolo ideato da Marco Balich è stato un omaggio all'Italia, alla sua cultura e creatività. Ma è stato anche e soprattutto un messaggio universale di pace e dialogo, un invito per tutti a immaginare un futuro in cui le differenze non dividono, ma costruiscono. Del resto è questa l'armonia, "mettere insieme ciò che è diverso".

