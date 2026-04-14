Nicole Kidman | un nuovo cammino lontano dai set di Hollywood

L’attrice australiana, nota per i suoi ruoli di successo a Hollywood, ha deciso di allontanarsi temporaneamente dalle scene. La sua scelta deriva da un evento familiare che ha avuto un forte impatto sulla vita personale e professionale. Questa decisione segna un cambiamento nella sua carriera, orientata ora verso un percorso più improntato alla spiritualità e alla crescita personale. La sua presenza pubblica si fa meno frequente rispetto al passato.

. La celebre attrice australiana intraprende un cammino spirituale e umano senza precedenti, spinta da un evento familiare che ha stravolto per sempre le sue priorità. Nicole Kidman vuole diventare una doula della morte per dare sollievo a chi è in fin di vita. Una scelta che segna una svolta intima e sorprendente nella vita dell’ attrice australiana, maturata dopo un dolore che ha scosso i suoi equilibri più profondi. Durante un incontro all’ Università di San Francisco, Kidman ha raccontato di aver intrapreso un percorso per formarsi come death doula, figura che accompagna le persone negli ultimi giorni, offrendo presenza, ascolto e conforto.🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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Nicole Kidman vuole offrire sollievo ai malati terminali e ha annunciato di voler diventare 'una doula della morte'. Durante un panel all'Università di San Francisco, l'attrice, 58 anni, ha spiegato che l'idea le è venuta dopo la scomparsa della madre nel 2024. " x.com