Nicole Kidman ha rivelato chi è il peggior partner di scena con cui abbia lavorato, menzionando un collega famoso in un podcast. La attrice ha anche condiviso che l’alito pesante rappresenta un ostacolo insormontabile, anche per una star di Hollywood. L’intervista si concentra su dettagli legati alle sue esperienze professionali e non include commenti su motivazioni o cause.

N icole Kidman ha svelato chi è il peggior baciatore con cui abbia mai lavorato. Nonostante i molti anni passati accanto a Tom Cruise, il nome emerso durante il podcast Las Culturistas appartiene a un altro collega celebre. Si tratta di Alexander Skarsgård, partner dell’attrice nella pluripremiata serie Big Little Lies. Il motivo del disagio? Una scelta culinaria decisamente poco indicata per una scena d’amore, ovvero un sandwich ai falafel consumato poco prima del ciak. Nicole Kidman, passionale in “Babygirl”. guarda le foto Nicole Kidman e Alexander Skarsgård, un bacio condito dalle spezie. Il racconto dell’attrice premio Oscar scende nei dettagli di un momento che avrebbe dovuto essere ad alto tasso erotico, ma che si è trasformato in una prova di resistenza fisica. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Nicole Kidman è una di noi: l'alito pesante è un "no" a prescindere, anche se sei una star di Hollywood!

