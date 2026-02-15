Nicole Kidman 58 anni | il denim con risvolto e sneakers un look confortevole e sofisticato conquista Hollywood
Nicole Kidman, 58 anni, ha scelto un look comodo e chic con jeans con risvolto e sneakers, attirando l’attenzione di passanti e fotografi a Hollywood. La star australiana, recentemente vista mentre usciva da un caffè, ha preferito un outfit semplice ma elegante, perfetto per una giornata di relax in città.
Nicole Kidman, 58 anni e stile senza sforzo: il denim con risvolto e le sneakers conquistano Hollywood. Sydney, Australia – Nicole Kidman, 58 anni, è stata avvistata il 15 febbraio 2026 all’aeroporto di Sydney con un outfit che incarna una tendenza sempre più radicata nel mondo della moda: l’abbinamento di jeans scuri con risvolto e sneakers bianche. Un look apparentemente semplice, ma che sottolinea un cambiamento verso un lusso più accessibile e confortevole, che valorizza la praticità senza rinunciare all’eleganza. Un classico rivisitato: il denim come protagonista. L’attrice ha scelto un paio di jeans scuri dal taglio morbido, caratterizzati da un particolare risvolto che ne definisce la silhouette.🔗 Leggi su Ameve.eu
Nicole Kidman e Keith Urban, il divorzio è ufficiale (e a Hollywood finisce un'altra favola)
Nicole Kidman e Keith Urban hanno ufficialmente divorziato, dopo quasi vent'anni di matrimonio, con la coppia che ha deciso di separarsi prima del loro anniversario.
Niente piega perfetta, zero artifici: solo ricci naturali e stile assoluto. Nicole Kidman conquista Sydney con un hair look autentico e radioso perfetto per iniziare il 2026
Nicole Kidman si presenta a Sydney con i suoi ricci naturali, un esempio di stile autentico e semplice.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
A 58 anni Nicole Kidman con jeans scuri con risvolto e sneakers bianche è sempre la più giustaIl jeans non va mai fuori moda, questo è certo. Non conosce l’oblio modaiolo, non teme le stagioni e non si lascia intimidire dai trend passeggeri. Eppure, anche un grande classico può sorprendere qua ... elle.com
Buon compleanno Nicole Kidman! 58 anni di look sorprendenti e controcorrenteSenza dubbio, il nero rappresenta la nuance più gettonata all’interno del guardaroba di Kidman. Una presenza massiccia che è andata ad acuirsi dall’inizio del felice sodalizio con Balenciaga, che ... iodonna.it
Da River Phoenix a Keanu Reeves, fino a Nicole Kidman e Uma Thurman, la filmografia di Gus Van Sant rappresenta un vero e proprio archivio di volti che hanno contribuito a ridefinire il cinema contemporaneo. Nel suo ultimo film, Il Filo del ricatto – Dead Ma facebook
Alle 21:20 “Moulin Rouge!” di Baz Luhrmann con Nicole Kidman, Ewan McGregor | Giunto da Londra nella Parigi del 1899, una sera al Moulin Rouge, lo squattrinato scrittore Christian conosce per caso Satine, la stella del locale, e subito si innamora di lei x.com