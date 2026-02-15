Nicole Kidman 58 anni | il denim con risvolto e sneakers un look confortevole e sofisticato conquista Hollywood

Da ameve.eu 15 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nicole Kidman, 58 anni, ha scelto un look comodo e chic con jeans con risvolto e sneakers, attirando l’attenzione di passanti e fotografi a Hollywood. La star australiana, recentemente vista mentre usciva da un caffè, ha preferito un outfit semplice ma elegante, perfetto per una giornata di relax in città.

Nicole Kidman, 58 anni e stile senza sforzo: il denim con risvolto e le sneakers conquistano Hollywood. Sydney, Australia – Nicole Kidman, 58 anni, è stata avvistata il 15 febbraio 2026 all’aeroporto di Sydney con un outfit che incarna una tendenza sempre più radicata nel mondo della moda: l’abbinamento di jeans scuri con risvolto e sneakers bianche. Un look apparentemente semplice, ma che sottolinea un cambiamento verso un lusso più accessibile e confortevole, che valorizza la praticità senza rinunciare all’eleganza. Un classico rivisitato: il denim come protagonista. L’attrice ha scelto un paio di jeans scuri dal taglio morbido, caratterizzati da un particolare risvolto che ne definisce la silhouette.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Nicole Kidman e Keith Urban, il divorzio è ufficiale (e a Hollywood finisce un'altra favola)

Nicole Kidman e Keith Urban hanno ufficialmente divorziato, dopo quasi vent'anni di matrimonio, con la coppia che ha deciso di separarsi prima del loro anniversario.

Niente piega perfetta, zero artifici: solo ricci naturali e stile assoluto. Nicole Kidman conquista Sydney con un hair look autentico e radioso perfetto per iniziare il 2026

Nicole Kidman si presenta a Sydney con i suoi ricci naturali, un esempio di stile autentico e semplice.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Scarpetta, il trailer della serie tv crime di Prime Video con Nicole Kidman e Jamie Lee Curtis; Scarpetta, Nicole Kidman in una serie crime thriller. Il trailer; Il trailer di 'Scarpetta': Nicole Kidman è l'iconica forense della letteratura crime; Scarpetta, la serie con Nicole Kidman arriva dall'11 marzo su Prime Video.

nicole kidman 58 anniA 58 anni Nicole Kidman con jeans scuri con risvolto e sneakers bianche è sempre la più giustaIl jeans non va mai fuori moda, questo è certo. Non conosce l’oblio modaiolo, non teme le stagioni e non si lascia intimidire dai trend passeggeri. Eppure, anche un grande classico può sorprendere qua ... elle.com

Buon compleanno Nicole Kidman! 58 anni di look sorprendenti e controcorrenteSenza dubbio, il nero rappresenta la nuance più gettonata all’interno del guardaroba di Kidman. Una presenza massiccia che è andata ad acuirsi dall’inizio del felice sodalizio con Balenciaga, che ... iodonna.it