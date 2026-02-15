Nicole Kidman 58 anni | il denim con risvolto e sneakers un look confortevole e sofisticato conquista Hollywood

Nicole Kidman, 58 anni, ha scelto un look comodo e chic con jeans con risvolto e sneakers, attirando l’attenzione di passanti e fotografi a Hollywood. La star australiana, recentemente vista mentre usciva da un caffè, ha preferito un outfit semplice ma elegante, perfetto per una giornata di relax in città.

Nicole Kidman, 58 anni e stile senza sforzo: il denim con risvolto e le sneakers conquistano Hollywood. Sydney, Australia – Nicole Kidman, 58 anni, è stata avvistata il 15 febbraio 2026 all’aeroporto di Sydney con un outfit che incarna una tendenza sempre più radicata nel mondo della moda: l’abbinamento di jeans scuri con risvolto e sneakers bianche. Un look apparentemente semplice, ma che sottolinea un cambiamento verso un lusso più accessibile e confortevole, che valorizza la praticità senza rinunciare all’eleganza. Un classico rivisitato: il denim come protagonista. L’attrice ha scelto un paio di jeans scuri dal taglio morbido, caratterizzati da un particolare risvolto che ne definisce la silhouette.🔗 Leggi su Ameve.eu

Nicole Kidman e Keith Urban hanno ufficialmente divorziato, dopo quasi vent'anni di matrimonio, con la coppia che ha deciso di separarsi prima del loro anniversario.

Nicole Kidman si presenta a Sydney con i suoi ricci naturali, un esempio di stile autentico e semplice.

