Durante una conferenza a San Francisco, l'attrice ha annunciato di aver intrapreso un percorso di formazione come “doula della morte” con l'intento di assistere le persone nel momento del fine vita. Ha spiegato che questa decisione deriva dalla volontà di offrire supporto e accompagnamento in un momento delicato, e ha condiviso che sta seguendo corsi specifici per prepararsi a questa nuova attività.

Kidman era alla Mostra del Cinema di Venezia, dove doveva ritirare la Coppa Volpi per Babygirl, quando sua madre nel settembre 2024 morì. L'attrice a causa del lutto lasciò in anticipo il Festival e tornò immediatamente negli Stati Uniti. Fu Halina Reijn, la regista di Babygirl, a leggere il suo toccante messaggio: «La mia bellissima e coraggiosa madre, Janelle Ann Kidman, è appena scomparsa (.) Sono sotto shock e devo andare dalla mia famiglia, ma questo premio lo dedico a lei, che mi ha plasmata, mi ha guidata e mi ha resa quella che sono. Sono immensamente grata di poter menzionare il suo nome attraverso Halina. Il mio cuore è in pezzi».🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Nicole Kidman: «Mi sto formando come “doula della morte”, voglio accompagnare gli altri nel fine vita»

Nicole Kidman cambia vita: dopo il lutto diventa doula della morteL’attrice Nicole Kidman sta affrontando un profondo cambiamento nel proprio percorso professionale, decidendo di intraprendere una formazione...

Nicole Kidman diventerà "doula della morte": la missione dell’attrice per chi è in fin di vitaÈ una missione quasi karmica quella che Nicole Kidman ha deciso di intraprendere.

Nicole Kidman vuole aiutare le persone a morire, la decisione dopo la perdita della mamma. Cos'è e cosa fa una "doula della morte" - facebook.com facebook

NICOLE KIDMAN HA DECISO DI DIVENTARE UNA DOULA DELLA MORTE, OVVERO VUOLE OFFRIRE SOLLIEVO AI MALATI x.com