Nicole Kidman diventerà doula della morte | la missione dell’attrice per chi è in fin di vita

L’attrice australiana, nota per aver vinto un premio Oscar nel 2003, ha annunciato il suo intento di diventare una doula della morte. La sua scelta nasce dalla volontà di assistere le persone in fin di vita, offrendo supporto e accompagnamento in un momento delicato. La decisione ha generato attenzione nel mondo dello spettacolo e tra i media, che hanno seguito con interesse questa nuova strada professionale.

È una missione quasi karmica quella che Nicole Kidman ha deciso di intraprendere. L’attrice australiana premio Oscar per "The Hours" nel 2003 ha annunciato di voler diventare una doula della morte. Durante un intervento presso l'Università di San Francisco, Kidman ha parlato del suo progetto e del desiderio di voler dare sollievo a chi è in fin di vita. La morte della madre. L’idea di diventare una doula della morte è maturata dopo la scomparsa della madre. La donna, Janelle Ann, è morta a settembre del 2024 a causa del cancro, che l'ha strappata alla vita in pochi mesi. Janelle aveva 84 anni e l’attrice dette il triste annuncio sui social...🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Nicole Kidman diventerà "doula della morte": la missione dell’attrice per chi è in fin di vita Nicole Kidman diventerà una “doula della morte”: che cosa significaDurante un recente incontro all’Università di San Francisco, Nicole Kidman ha rivelato di aver intrapreso un percorso per diventare una “doula della... Nicole Kidman cambia vita: dopo il lutto diventa doula della morteL’attrice Nicole Kidman sta affrontando un profondo cambiamento nel proprio percorso professionale, decidendo di intraprendere una formazione...