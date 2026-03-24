Micol Olivieri ha raccontato di aver assistito a un episodio in cui un’auto si è avvicinata a suo figlio Samuel mentre stava per attraversare la strada. La donna ha detto di aver visto il veicolo arrivare e di aver temuto il peggio, descrivendo un istante che ha definito come determinante. La vicenda è stata riferita in modo diretto e senza commenti aggiuntivi.

Un attimo, un secondo appena, di quelli che possono cambiare tutto. Micol Olivieri, ex volto de I Cesaroni, ha raccontato tramite delle stories sul suo profilo Instagram il panico vissuto nelle scorse ore, quando il figlio minore Samuel (l’influencer ha anche un’altra figlia, la primogenita Arya, nata nell’ottobre 2014 dall’amore con il marito Christian Massella ) ha rischiato di essere investito proprio davanti casa. “Eravamo fuori, stavo lasciando la macchina a mio marito così lo portava al parco” spiega, descrivendo una scena quotidiana che si è trasformata in un incubo. Poi il momento più drammatico: “Io ho visto l’auto che arrivava, Samuel stava per attraversare e questo gli ha fatto il pelo”, parole che rendono tutta la misura del pericolo sfiorato, seguite da quella reazione istintiva e potentissima: “Mi si è gelato il sangue”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho visto l’auto arrivare, mio figlio Samuel stava per attraversare e questo gli ha fatto il pelo, mi si è gelato il sangue”: paura per Micol Olivieri, ex volto de “I Cesaroni”

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Momenti di terrore per Micol Olivieri: il figlio ha rischiato di essere investito, un’auto stava per colpirloAttimi di paura pura, di quelli che lasciano il segno e fanno tremare anche a distanza di ore.

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