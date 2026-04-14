New York guerra dem alle suore che curano gratis malati indigenti | o accettate l’agenda Lgbt bagni gender e pronomi fluidi o vi chiudiamo

Negli Stati Uniti si è verificata una tensione tra le autorità e alcune suore impegnate nell’assistenza gratuita ai malati indigenti. Le suore sono state invitate ad accettare un’agenda che comprende temi come i bagni gender e i pronomi fluidi, con la minaccia di chiusura nel caso non si conformassero. La vicenda evidenzia una controversia tra le politiche progressiste e le organizzazioni religiose impegnate nel sociale.

Alla faccia della carità. Dalla cancel culture all’azzeramento delle barriere di genere, l’ultima frontiera del fanatismo progressista arriva da oltreoceano. Per l’esattezza stavolta da New York. Lì, nel cuore della “democrazia” a targa Dem, le autorità statali hanno messo nel mirino le Suore Domenicane di Rosary Hill, colpevoli a detta del mainstream e delle autorità liberal di un crimine imperdonabile: gestire una casa di cura per malati di cancro indigenti secondo i precetti della carità cristiana e della legge di natura. Ergo: disattente alle scelte di genere. Come? Per esempio nel non prevedere nella struttura che gestiscono la suddivisione dei servizi igienici rispetto alla rivendicazione del genere di appartenenza.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - New York, guerra dem alle suore che curano gratis malati indigenti: o accettate l’agenda Lgbt (bagni gender e pronomi fluidi) o vi chiudiamo Usa, punite le suore che non curano con l'agenda lgbt: lo scandaloSe la notizia non fosse uscita sul prestigioso Wall Street Journal penseremmo a uno scherzo di pessimo gusto. Leggi anche: Minacce e insulti omofobi all'associazione Gender X: "Non uscite che vi diamo fuoco"