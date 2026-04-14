Usa punite le suore che non curano con l' agenda lgbt | lo scandalo

Una notizia sconvolgente ha visto coinvolte alcune suore che, secondo quanto riportato, non si sarebbero occupate delle persone LGBT e avrebbero invece punito chi cercava assistenza, utilizzando un'agenda specifica per escludere questa categoria. La vicenda è stata pubblicata dal Wall Street Journal, suscitando grande scalpore e portando l’attenzione sul comportamento di alcune figure religiose in ambito assistenziale. La questione ha aperto un dibattito pubblico su pratiche e atteggiamenti di questo tipo.

Se la notizia non fosse uscita sul prestigioso Wall Street Journal penseremmo a uno scherzo di pessimo gusto. Invece è tutto vero e il giornalista è talmente chiaro che non si resiste alla tentazione di riportare la prima riga: «Perché i Democratici se la prendono con le suore cattoliche che compiono opere di carità?». Chi scrive ha qualche idea in proposito, ma qui conviene attenersi ai fatti, gravissimi, per i quali ci si augura l’intervento della Santa Sede. Perché a quanto pare dove comandano i Democratici ai cattolici per fare opere di carità serve il bollino progressista. Ecco i fatti: le suore domenicane a New York gestiscono, a titolo gratuito, una casa di cura con quarantadue posti letto in cui ospitano malati di cancro indigenti, offrendo loro cure gratuite.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Usa, punite le suore che non curano con l'agenda lgbt: lo scandalo MiCrO_Care: Salerno-Napoli-USA curano le malattie rareIl progetto MiCrO_Care ha avviato ufficialmente le sue attività con un incontro di lancio presso la Fondazione EBRIS a Salerno, creando una rete... Mai punite le toghe che hanno spedito i bimbi nell’orrore del FortetoLa terribile vicenda che vede suo malgrado protagonista la famiglia nel bosco, per quanto sconvolgente, appare quasi come un fatto di poco conto se...