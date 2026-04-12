Dalla cronaca allo streaming | Netflix tratta per il film sulla famiglia nel bosco

Un film basato sulla storia della famiglia nel bosco sta per essere prodotto, passando dalla cronaca locale allo streaming globale. La vicenda, un tempo legata a un casolare isolato, si sta trasformando in un’opportunità cinematografica. Netflix sta trattando i diritti per portare questa trama sulle piattaforme di intrattenimento, segnando un passo successivo nella diffusione di questa vicenda.

Dalla marginalità di un casolare isolato alle logiche globali dell’intrattenimento. La parabola della cosiddetta “ famiglia nel bosco ” è pronta a compiere un nuovo, prevedibile salto: diventare un film. Secondo indiscrezioni riportate da La Stampa, Netflix sarebbe in trattativa avanzata per acquisire i diritti della vicenda e sviluppare un lungometraggio ispirato alla storia della coppia anglo-australiana e dei loro tre figli. Non si tratta, in realtà, di una sorpresa. La cronaca contemporanea ha da tempo smesso di essere solo materia informativa per diventare un bacino narrativo a cui si ricorre con crescente frequenza. E pochi casi, negli ultimi mesi, hanno offerto una miscela altrettanto efficace di elementi: isolamento volontario, infanzia “alternativa”, intervento delle autorità, scontro tra visioni del mondo.🔗 Leggi su Open.online

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