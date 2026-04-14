Netflix e un' università giapponese lanciano il corso che studia gli anime come linguaggio culturale

Netflix ha collaborato con un'università giapponese per creare un corso dedicato agli anime come linguaggio culturale. Il percorso si focalizza su come questi prodotti siano strumenti di riflessione su temi come identità, empatia e relazioni sociali. La collaborazione mira a esplorare il ruolo degli anime nel contesto culturale e sociale, offrendo agli studenti un'analisi approfondita di questo fenomeno.

Non più solo intrattenimento, ma terreno fertile per riflettere su identità, empatia e connessioni globali: l'animazione giapponese entra ufficialmente nelle aule universitarie con un approccio inedito, che la trasforma in oggetto di studio culturale e strumento concreto di dialogo tra mondi diversi. La Keio University inaugura un corso innovativo sugli anime come strumento di dialogo globale, finanziato da Netflix. Il progetto esplora il ruolo culturale dell'animazione giapponese tra empatia, identità e connessioni internazionali, riflettendo il crescente impatto mondiale del medium. Quando l'anime diventa linguaggio universale: nasce Anime Peace Studies All'interno della prestigiosa Keio University, prende forma un progetto che ridefinisce il modo in cui guardiamo agli anime.🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Netflix e un'università giapponese lanciano il corso che studia gli anime come linguaggio culturale Tutti pazzi per gli anime: come l’animazione giapponese ha conquistato cinema, streaming e nuove generazioniAl cinema incassano centinaia di milioni di dollari, sulle piattaforme come Netflix metà degli abbonati è un fan. Fondazione Giulia Cecchettin e Università di Firenze lanciano un corso gratuito per docenti su educazione alla parità di genere e prevenzione degli stereotipiLa Fondazione Giulia Cecchettin, insieme al Dipartimento Forlilpsi dell'Università di Firenze, lancia il corso gratuito "Educare all'uguaglianza di...