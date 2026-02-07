Tutti pazzi per gli anime | come l’animazione giapponese ha conquistato cinema streaming e nuove generazioni

Da mesi gli anime dominano le piattaforme di streaming italiane e i cinema. Sono ovunque, dalle rassegne speciali alle nuove sezioni dedicate, attirando soprattutto le giovani generazioni. La passione per l’animazione giapponese cresce rapidamente, trasformando il modo di vedere i film e le serie in Italia.

Gli “anime” sono tra noi. Invadono cinema e piattaforme streaming su cui germinano in rassegne, nuovi canali tematici e abbonamenti ad hoc. Occhieggiano dalle pubblicità, spuntano nel linguaggio dei giovani, sono entrati a far parte del nostro quotidiano. Ed era l’ora. Gli “anime” (accento sulla a) sono i film giapponesi d’animazione (da qui l’etimo), la trasposizione in video dei fumetti del Sol levante, i cosiddetti manga. Tra i titoli in auge – Goku, Naruto, Sailor Moon – ci sono nomi che anche i non più giovani avranno sentito: la tendenza è tale che il revival si mescola a spettacolari novità. 🔗 Leggi su Panorama.it

Approfondimenti su Anime Cinema

In un'analisi recente, il regista giapponese Tomohiko Ito sottolinea come l'industria degli anime stia assumendo un ruolo sempre più rilevante nel panorama cinematografico mondiale.

Snowball Earth, il manga apprezzato da Hideo Kojima e Hideaki Anno, si prepara a diventare un anime nel 2026.

Ultime notizie su Anime Cinema

