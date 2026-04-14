Neri in tavola | una serata tra Sicilia e Irpinia

Il 23 aprile 2026, alle ore 20:30, il ristorante Eldo' di Avellino in via Modestino del Gaizo 911 organizza una serata dedicata ai vini siciliani e irpini. Durante l’evento, sarà presente il produttore vinicolo siciliano Neri, che accompagnerà gli ospiti in un percorso tra le due regioni. L’appuntamento si svolge presso il locale di proprietà del ristorante, senza altri dettagli aggiuntivi sui partecipanti o il programma.

Il 23 aprile 2026, a partire dalle 20:30, il ristorante Eldo' di Avellino (via Modestino del Gaizo 911) apre le porte a una serata speciale in compagnia del produttore vinicolo siciliano Neri. Un appuntamento per appassionati e curiosi, strutturato come una vera e propria cena degustazione: ogni.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Vitulano, a tavola tra i banchi: la mensa della Scuola dell’Infanzia si trasforma in una tavola d’altri tempi.Tempo di lettura: 3 minutiNon è stato un mezzogiorno come tutti gli altri quello vissuto ieri dai piccoli alunni della scuola dell’infanzia di...

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