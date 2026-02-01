Scossa di terremoto in Irpinia nella serata | epicentro tra Laviano e Valva

Questa sera, in Irpinia, si è avvertita una lieve scossa di terremoto. L’epicentro si trova tra Laviano e Valva, al confine tra Salernitano e Irpinia. Nessuna segnalazione di danni o feriti finora, ma le autorità monitorano la situazione.

Una lieve scossa di terremoto è stata registrata nella serata di oggi, 1 febbraio 2026, nell'area al confine tra Salernitano e Irpinia. Il sisma è stato localizzato a circa 3 chilometri a ovest di Laviano, in provincia di Salerno, con coordinate riferite al territorio comunale di Valva. Secondo i dati diffusi dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'evento sismico, di magnitudo 2.1, si è verificato alle 20:24:38, con una profondità di circa 15,5 chilometri. La scossa è stata classificata come manualreviewed, quindi validata dopo l'analisi dei sismologi. Scossa avvertita lievemente nei comuni dell'Alto Sele.

